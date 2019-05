Hyundai-Fahrer übersieht BMW beim Abbiegen – die Folgen sind fatal

Schwerer Unfall vor dem Lohbergtunnel bei Mühltal. Ein Hyundai-Fahrer übersieht BMW beim Abbiegen – mit fatalen Folgen. Die Strecke ist zudem vier Stunden lang gesperrt.

Mühltal - Am Dienstagabend (30.04.) sind bei einem Unfall gegen 18 Uhr auf der B426 bei Mühltal, kurz vor dem Lohbergtunnel, drei Menschen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 59-jährige Frau aus Modautal von der K138 mit ihrem Hyundai auf die B426 in Richtung Eberstadt abbiegen.

Dabei übersah sie eine aus Richtung Eberstadt kommende 37-jährige Ludwigshafenerin in ihrem BMW, sodass es zum Zusammenstoß kam, berichtet die Polizei. Die beiden Fahrerinnen, sowie die 39-jährige Beifahrerin des BMW aus Darmstadt, wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Unfall vor Lohbergtunnel: Straße vier Stunden lang gesperrt

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Aufgrund der Bergungsarbeiten, sowie der durch ausgelaufene Betriebsstoffe nötigen Reinigung der Fahrbahn, musste die B426 zwischen dem Abzweig zur K138 und der B 449, inklusive des Lohbergtunnels bis zirka 22 Uhr gesperrt werden.

Neben zwei Streifen der Polizei, waren zwei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug, drei Fahrzeuge der Straßen- und Autobahnmeisterei Darmstadt und ein Fahrzeug einer privaten Reinigungsfirma eingesetzt. Die Polizei in Ober-Ramstadt bittet mögliche Zeugen des Unfalls sich unter 06154 / 6330-0 zu melden. (chw)

