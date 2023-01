Schreck am Morgen: Müllfahrzeug kracht in Hauswand

Von: Jana Ballweber

Schreck am Morgen: In Krofdorf im Kreis Gießen ist ein Müllauto in eine Hauswand gekracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Krofdorf - In Krofdorf im Landkreis Gießen ist am frühen Dienstagmorgen (3. Januar) ein Lastwagen der Müllabfuhr in eine Hauswand gekracht. Das berichtet die Polizei Mittelhessen auf Nachfrage.

Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt und ist ins Krankenhaus gebracht worden. Der Radiosender FFH berichtet, es handele sich hierbei um den Fahrer des Lastwagens, der offenbar die Handbremse nicht angezogen haben soll. Daraufhin sei der Wagen in die Hauswand gerollt und habe den Fahrer zwischen Lastwagen und Hauswand eingeklemmt. Auf Anfrage konnte die Polizei diese Angaben noch nicht bestätigen.

Müllauto kracht im Kreis Gießen in Hauswand: Noch keine Informationen zum Schaden

Auch zum Zustand des Patienten konnte die Sprecherin am Vormittag noch keine genauen Informationen geben. Es sei auch noch zu früh, um den entstandenen Schaden am Auto und an der Hauswand abzuschätzen.

