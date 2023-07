Mutmaßlich mit Waffe verschanzt: SEK-Einsatz

Ein Einsatzwagen der Polizei fährt durch eine Stadt.

Weil er seinen Führerschein nicht herausrücken wollte, mussten sich am späten Mittwochabend Einsatzkräfte des SEK Zugang in die Wohnung eines 42-Jährigen verschaffen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte, wurde vermutet, dass der Mann eine Waffe haben könnte. Deshalb und weil er nicht aus seiner Wohnung in Großkrotzenburg (Main-Kinzig-Kreis) kommen wollte, wurde das SEK hinzugerufen.

Großkrotzenburg - Die Polizei hatte zuvor nach Angaben des Sprechers versucht, auf Anordnung eines Gerichts den Führerschein des Mannes zu erlangen. Das SEK nahm ihn dann widerstandslos in seiner Wohnung fest. Eine Waffe wurde nicht gefunden.

Nach einem Aufenthalt auf einer Dienststelle wurde er wieder nach Hause entlassen. Seinen Führerschein behielt die Polizei. dpa