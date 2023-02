Mutmaßlich queerfeindlicher Angriff in Frankfurt

Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Zwei unbekannte Männer haben in Frankfurt eine 36-Jährige und einen 19-Jährigen nach Angaben der Polizei aus mutmaßlich queerfeindlichen Motiven angegriffen. Die beiden Unbekannten schlugen am frühen Samstagmorgen nach einer Auseinandersetzung in einer Szenebar auf die beiden Opfer ein, wie die Ermittler in Frankfurt am Sonntag mitteilten. Zuvor war es nach Angaben der beiden Opfer infolge eines vermeintlichen Schubsens zu einem Streit gekommen.

Frankfurt/Main - Einer der beiden späteren Angreifer habe zur 36-Jährigen gesagt, dass sie wegen ihres Aussehens „keine richtige Frau“ sei. Um einer Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, verließen die beiden die Bar, hieß es. Daraufhin sollen sie von den beiden Männern eingeholt und mit Schlägen angegriffen worden sein.

Die 36-Jährige und der 19-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt. Die beiden, laut Polizei etwa 18 oder 19 Jahre alten Angreifer, ergriffen die Flucht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen. dpa