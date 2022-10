Mutmaßliche Serien-Einbrecher gefasst: Elf Festnahmen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Hessische Ermittler haben am Mittwoch eine Gruppe mutmaßlicher Serien-Einbrecher gefasst. Bei Wohnungsdurchsuchungen in Hessen und Nordrhein-Westfalen nahmen Polizisten elf Verdächtige im Alter zwischen 18 und 33 Jahren fest. Sechs von ihnen kamen in Untersuchungshaft, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Frankfurt gemeinsam mitteilten.

Frankfurt/Main - Die Bande soll für mindestens 19 Wohnungs- und Geschäftseinbrüche in Frankfurt und Umgebung verantwortlich sein und drei Raubüberfälle geplant haben. Zudem stehen die Verdächtigen mutmaßlich in Verbindung mit einer seit Anfang des Jahres andauernden Serie von Einbrüchen in Corona-Testzentren. Die Ermittler stellten unter anderem Schreckschusswaffen, gefälschte Impfpässe und mehrere zehntausend Euro Bargeld sicher. Bei den Durchsuchungen waren auch Spezialeinheiten beteiligt. Die Beamten waren der Gruppe nach eigenen Angaben seit Monaten auf den Fersen. dpa