Mutmaßlicher Brandstifter nach Feuer in Supermarkt gefasst

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Ein 26-Jähriger steht im Verdacht, für einen Supermarktbrand in Lautertal mit Millionenschaden verantwortlich zu sein. Der Mann sei am Donnerstag in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Einem Sprecher der Staatsanwaltschaft zufolge geht es um den Vorwurf der schweren Brandstiftung sowie der Sachbeschädigung.

Lautertal/Darmstadt - Das Feuer hatte den Markt in Lautertal (Kreis Bergstraße) in der Nacht zum Sonntag komplett zerstört. Verletzt wurde niemand. Den Ermittlungen zufolge war das Feuer im Bereich der Laderampe ausgebrochen. Eine Verantwortliche des Supermarktes schätzte den Schaden laut Polizei auf mehrere Millionen Euro.

Zum möglichen Motiv des Verdächtigen und welche Spuren zu diesem geführt hatten, könnten aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Angaben gemacht werden, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Der 26-Jährige habe sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Die Ermittlungen dauern an. dpa