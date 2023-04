Mutmaßlicher mehrfacher Brandstifter gefasst

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Wegen Brandstiftung und versuchten Mordes in zwei Fällen ist ein 19-Jähriger am Mittwoch in Mayen (Landkreis Mayen-Koblenz) verhaftet worden. Wie die Landespolizei Saarland am Donnerstag mitteilte, soll er im März und April dieses Jahres zwei Brände in Sankt Ingbert (Saarpfalz-Kreis) gelegt und die Bewohner der betroffenen Häuser so in Lebensgefahr gebracht haben.

Saarbrücken/Mayen - Der einschlägig vorbestrafte Mann soll in Sankt Ingbert jeweils die unmittelbar an ein Einfamilienhaus grenzende Hecke in Brand gesteckt haben. Im ersten Fall konnte ein Übergreifen der Flammen von der Hecke auf das Wohngebäude dank aufmerksamer Nachbarn verhindert werden. Im zweiten Fall griff das Feuer von der Hecke auf die Außenfassade des Hauses über. Die 97 Jahre alte Hausbesitzerin sei von der eintreffenden Polizei geweckt und aus dem Haus gebracht worden, teilten die Beamten mit.

Die ähnliche Vorgehensweise habe die Ermittler dann zu dem mutmaßlichen Brandstifter geführt. Ob der nun in Untersuchungshaft sitzende Mann noch für weitere Brände in Sankt Ingbert, Merchweiler und Illingen (beide Kreis Neunkirchen) in Frage kommt, wurde noch geprüft. dpa