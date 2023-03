Mutter und vier Kinder bei Wohnhausbrand leicht verletzt

Teilen

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Wohnhausbrand am Donnerstag in Lich ist eine Mutter mit ihren vier Kindern leicht verletzt worden. Sie seien mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung vorsorglich in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei in Gießen mit. Für die Löscharbeiten wurde die Straße gesperrt, die Anwohner sollten wegen des Qualms Fenster und Türen geschlossen halten.

Lich - Die Polizei ging davon aus, dass das Haus nicht mehr bewohnbar sein wird. Informationen zu der Entstehung des Brandes im Ortsteil Birklar und der Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. dpa