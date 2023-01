Nabu ruft zur Zählung überwinternder Weißstörche auf

Weißstörche balzen auf ihrem Nest in Biebesheim. © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Der Nabu hat Naturfreunde dazu aufgerufen, in Hessen überwinternde Weißstörche zu melden. So will die Umweltorganisation herausfinden, wie viele der Tiere im Winter nicht mehr in den Süden ziehen – sondern in Deutschland bleiben.

Wetzlar - Denn wegen der milden Temperaturen verzichten die imposanten Schreitvögel seit ein paar Jahren zunehmend auf die gefährliche und beschwerliche Reise, wie der Nabu Hessen am Donnerstag in Wetzlar mitteilte.

„Dem Weißstorch macht die Kälte kaum etwas aus. Störche treten ihre Reise in den Süden nur wegen der Nahrungsknappheit im europäischen Winter an“, sagte Nabu-Weißstorchexperte Bernd Petri.

Tiere, die hier überwintern, haben demnach einen großen Vorteil: Sie können sich als erste im Frühjahr gute Nester sichern und haben so bessere Bedingungen bei der Aufzucht ihrer Jungen.

Bis Ende Februar können Sichtungen gemeldet werden. Dazu hat die Organisation eine App entwickelt, mit der sich Beobachtungen per Mobiltelefon eintragen lassen.

Nach Angaben vom Dezember nehmen die Bestände des Weißstorchs in Hessen seit Jahren wieder zu. Im vergangenen Jahr wurden landesweit 1075 Paare bei ihrer Brut beobachtet. Das sind 65 mehr als im Vorjahr. dpa