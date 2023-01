Vermisste Reiterin tot aufgefunden: Sie kehrte nicht von Ausritt zurück

Teilen

Eine 28-Jährige bricht zu einem Ausritt auf. Als sie nicht zurückkehrt, ruft die Besitzerin des Pferdes die Polizei, die eine große Suchaktion startet.

Modautal/Lützelbach – Eine 28 Jahre alte Reiterin ist am frühen Freitagmorgen (6. Januar) tot in einem Waldstück in Lützelbach (Odenwaldkreis) aufgefunden worden. Die Frau startete am Donnerstagnachmittag im etwa 30 Kilometer entfernten Modautal (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ihren Ausritt mit Pferd und Hund, wie die Polizei mitteilte. Die besorgte Besitzerin des Pferdes meldete sich demnach einige Stunden später bei der Polizei wegen des Ausbleibens der 28-Jährigen.

Im Zuge der kurz darauf eingeleiteten Suchmaßnahmen mit Polizeihubschrauber und Rettungshundestaffel konnte das Pferd am späten Donnerstagabend in einem Waldstück zwischen den Modautaler Ortsteilen Webern und Brandau lokalisiert werden. Von der Reiterin und ihrem Hund fehlte zu dem Zeitpunkt aber noch jede Spur, wie es hieß. Am frühen Freitagmorgen wurde die vermisste Frau dann in dem Waldstück in Lützelbach tot aufgefunden.

Eine Reiterin in Südhessen kommt von einem Ausritt nicht zurück. (Symbolfoto) © Frank Sorge/imago

Reiterin in Südhessen tot aufgefunden: Polizei vermutet Unglücksfall

Im Rahmen der polizeilichen Suchmaßnahmen wurde die junge Frau zunächst durch eine Drohne mit Wärmebildkamera lokalisiert und im weiteren Verlauf durch die Einsatzkräfte wiedergefunden. Der Hund konnte in der Nähe des Fundortes der Leiche eingefangen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehe man von einem Unglücksfall aus, so die Polizei. (red/dpa)

Vor wenigen Tagen verunglückte ein Radfahrer in Südhessen. Der Mann wurde noch mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, helfen konnte man ihm dort allerdings nicht mehr.