Nach Ausschreitungen: Stadionverbote für Frankfurt-Fans

Schalker (weiße Shirts) und Frankfurter Fans prügeln sich nach dem Spiel auf der Tribüne. © David Inderlied/dpa

Nach den Ausschreitungen beim Bundesligaspiel auf Schalke sind zwölf Fans von Eintracht Frankfurt mit Stadionverboten belegt worden. Die Verbote gelten für ein bis zwei Jahre und auch schon für das am Samstag stattfindende DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig in Berlin, wie die Polizei Gelsenkirchen am Mittwoch mitteilte.

Gelsenkirchen - Nach dem 2:2 zwischen dem FC Schalke 04 und den Hessen am 20. Mai hatten sich Anhänger beider Clubs gewalttätige Auseinandersetzungen geliefert. Frankfurter Fans waren aus dem Gästeblock geklettert und hatten sich auf der Tribüne der Gelsenkirchener Arena mit Anhängern der Gastgeber geprügelt.

Bei den Ausschreitungen war eine Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes durch Faustschläge ins Gesicht verletzt worden. Sie musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Drei Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen. dpa