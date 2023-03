Nach Bombenfund: Evakuierung mehrerer tausend Wohnungen

Teilen

Bei Bauarbeiten ist in Hanau-Nordwest Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. © --/5vision News /dpa

Nach dem Fund einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe in Hanau müssen mehrere tausend Menschen am Sonntagmorgen ihre Wohnungen verlassen. Mit der Evakuierung des Krankenhauses und der vier Seniorenwohnheime werde bereits am Samstag begonnen, sagte ein Sprecher der Stadt am Freitag. Für die betroffenen Bürger des Stadtteils Nordwest werde mindestens eine große Turnhalle als Aufenthaltsort bereit gestellt.

Hanau - Die britische Fliegerbombe war am Donnerstag bei Bauarbeiten gefunden worden. Da von ihr den Angaben zufolge aktuell keine Gefahr ausgeht, wird sie erst am Sonntag nach Abschluss der Evakuierung entschärft. Am Sonntagmorgen müssen um spätestens neun Uhr die Menschen in einem Radius von einem Kilometer ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben. Der Fernverkehr wird über Offenbach umgeleitet, im Nahverkehr auf der Strecke Hanau-Frankfurt werden ab Sonntagmittag mehrere Haltestellen bis zum Ende der Entschärfung nicht angefahren. Zudem wird der Busfahrplan geändert. Ein für Sonntagabend im Congress Park geplantes Konzert ist abgesagt.

Nur anderthalb Kilometer von der Fundstelle entfernt war erst vergangene Woche eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden und gesprengt worden. dpa