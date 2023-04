Nach Brand wird Gefängnis per Notstromaggregat versorgt

Eine Mauer mit Stacheldraht umgibt die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Darmstadt. © picture alliance / dpa/Archivbild

Nach dem Brand in einem Technikraum der Justizvollzugsanstalt Darmstadt ist das Gefängnis auch am Montag noch mit einem Notstromaggregat versorgt worden. Die Reparaturarbeiten liefen, teilte das hessische Justizministerium mit. Bis auf Weiteres sei die Anstalt aber auf ein Notstromaggregat angewiesen.

Darmstadt - „Alle Beteiligten arbeiten daran, dass die Schäden so schnell wie möglich behoben werden und die Justizvollzugsanstalt wieder zum vollständigen Normalbetrieb zurückfinden kann“, sagte Justizminister Roman Poseck (CDU) nach einem Besuch in dem Gefängnis.

Der Brand sei am Sonntagmittag vermutlich durch eine technische Störung in einem Verteilerkasten ausgelöst worden, der sich in einem Verwaltungsgebäude befindet. Dadurch kam es zu Stromausfällen auf dem Gelände der JVA und angrenzenden Straßenzügen.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich laut Polizeiangaben keine Menschen in dem Gebäude. Eine Gefahr für Personal und Häftlinge in anderen Gebäuden habe nicht bestanden. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei entstand ein Schaden von schätzungsweise mehreren Zehntausend Euro. dpa