Nach Japans Erfolg: Deutsches Darts-Endspiel um Gruppensieg

Martin Schindler aus Deutschland jubelt. © Jürgen Kessler/dpa

Deutschland muss bei der Darts-Team-WM in Frankfurt am Main auch das finale Gruppenspiel gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen. Nach dem 4:3-Sieg von Japan gegen Hongkong am Freitagnachmittag brauchen Gabriel Clemens und Martin Schindler am Abend (22.10 Uhr/DAZN) einen Erfolg über Japan, um ein vorzeitiges Ausscheiden in der Dreiergruppe abzuwenden.

Frankfurt/Main - Das deutsche Duo hatte Hongkong am Donnerstagabend deutlich mit 4:0 besiegt. „Die Lage ist gerade super. Es ist schon eine tolle Sache, ein Mega-Gefühl“, sagte Schindler nach dem Auftaktsieg. Am späten Freitagabend wird dann auch das für Samstag angesetzte Achtelfinale ausgelost. dpa