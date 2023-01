Nach Messerangriff verdächtigen Ermittler einen 30-Jährigen

Die Polizei sichert einen Einsatzort. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Nach einem Messerangriff in der Gießener Innenstadt hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen einen 30 Jahre alten Mann eingeleitet. Der Festgenommene aus Eritrea werde eines versuchten Tötungsdelikts verdächtigt, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Gießen. Der Verdächtige sollte am späten Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gießen - Der bei dem Streit am Dienstagabend schwer verletzte 27-Jährige ist den Angaben zufolge inzwischen außer Lebensgefahr. Über die Hintergründe der blutigen Auseinandersetzung in der Nähe des Hauptbahnhofs wurde zunächst nichts bekannt. dpa