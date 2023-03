Nach Neapel-Fall: GdP fordert „klaren Kurs“ für EM

Eine Flagge mit dem Logo der Gewerkschaft der Polizei (GdP). © Christophe Gateau/dpa/Archiv

Angesichts der Debatte um das Ticket-Verkaufsverbot für Frankfurter vor dem Spiel der Eintracht bei der SSC Neapel fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ein frühzeitiges Sicherheitskonzept für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. „Die Diskussion um das Frankfurter Spiel in Neapel zeigt auf jeden Fall, dass die EU-Innenminister frühzeitig mit Blick auf die hierzulande ausgetragene Euro 2024 eine fundierte Sicherheitsbewertung schaffen und sich auf einen klaren Kurs festlegen sollten“, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke der Deutschen Presse-Agentur.

Frankfurt/Main - Die Präfektur Neapels hat vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League von Eintracht Frankfurt bei der SSC Neapel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) verboten, Tickets für die Partie an Menschen zu verkaufen, die in Frankfurt am Main wohnen. dpa