Wieder mehr Eheschließungen in Hessen – 22.2.22 beliebtestes Datum

Von: Marie Ries

Teilen

Wegen der Corona-Pandemie durften Hochzeiten lange nur unter strengen Sicherheitsauflagen stattfinden. In Hessen stiegen die Eheschließungen nun erstmals wieder seit 2020.

Wiesbaden – In Hessen haben 2022 wieder mehr Menschen geheiratet als in den zwei Jahren zuvor. Dies teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Montag mit. Mehr als 28.500 Paare gaben sich demnach 2022 das Ja-Wort. Das waren 7,5 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Eheschließungen stiegen 2022 auch deutschlandweit

Nach Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 hatte es zeitweise hohe Sicherheitsauflagen für private Feiern gegeben. In Frankfurt konnten Trauungen wegen der Pandemie teils nur wenige Minuten dauern. Viele Paare verschoben wohl ihre geplante Heirat: 2020 sank die Zahl der Eheschließungen in Hessen schon deutlich, 2021 erreichte sie mit rund 26.590 einen historischen Tiefstand.

Auch bundesweit ließen sich im Vergleich mit dem Vorjahr wieder mehr Paare trauen. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts wurden im vergangenen Jahr insgesamt rund 390.800 Ehen in Deutschland geschlossen. Das waren 33.000 oder 9,2 Prozent mehr Ehen als noch im Jahr 2021.

Hochzeiten in Hessen 2022: Schnapszahl-Termine sind am beliebtesten

In Hessen waren die Monate Juli, September und August am beliebtesten für Trauungen. 2022 war jedoch auch ein Tag im Winter besonders populär: Am Schnapszahlen-Datum 22.2.2022 ließen sich knapp 680 Paare trauen, mehr als an jedem anderen Tag in diesem Jahr. Es folgten der 22.7.2022 mit knapp 500 und der 9.9.2022 mit rund 430 Hochzeiten.

Die meisten hessischen Eheschließungen fanden in Frankfurt statt. Setzt man die Zahlen allerdings in Verhältnis zur Bevölkerung, ist der Rheingau-Taunus-Kreis Spitzenreiter: Hier gaben sich 2022 5,7 Paare pro Tausend Einwohner das Ja-Wort. Zum Vergleich: Der bundesweite Durchschnitt für das Jahr liegt bei 4,6 Paaren pro Tausend Einwohner. In der nachfolgenden Tabelle können Sie nach den Zahlen für Ihren Wohnort suchen. (mit Material von dpa)