Nach Polizeieinsatz mit Pfefferspray gestorben: Obduktion

Nach dem Tod eines Mannes bei einem Polizeieinsatz mit Pfefferspray in Hattersheim am Main ist die Leiche des 28-Jährigen rechtsmedizinisch untersucht worden. Zur Todesursache konnte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag aber noch keine Angaben machen. Es müssten erst noch die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen abgewartet werden, die erst in einigen Tagen vorlägen, erklärte eine Sprecherin.

Frankfurt/Main - Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass der 28-Jährige psychisch erkrankt war und regelmäßig Drogen nahm. Der Mann war am Mittwochabend in einem Restaurant in Hattersheim im Main-Taunus-Kreis kollabiert. Als ihm die alarmierten Sanitäter helfen wollten, soll er aggressiv geworden sein und auch die deshalb herbeigerufene Polizei angegangen haben. Die Beamten setzten Pfefferspray ein, woraufhin der Mann das Bewusstsein verlor und später in einem Krankenhaus starb.

Wegen des Polizeieinsatzes laufen gegen vier Polizeibeamte Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Das Landeskriminalamt Hessen wertet derzeit Spuren, Zeugenvernehmungen sowie Bodycam-Aufzeichnungen aus. dpa