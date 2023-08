Nach Schüssen im Odenwald: Verurteilter geht in Revision

Mikrofone und Kopfhörer auf einem Tisch in einem Gerichtssaal. © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Ein wegen Schüssen auf zwei Männer verurteilter Mann hat gegen das Urteil Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt. Dies teilte am Donnerstag ein Sprecher des Landgerichts Darmstadt mit. Der 29-Jährige hatte laut Urteil des Landgerichts im Oktober 2022 im Odenwaldkreis zwei Männer mit Schüssen schwer verletzt. Das Gericht verurteilte den 29-Jährigen vergangene Woche zu fünf Jahren Haft.

Darmstadt - Er und ein weiterer Mann hatten sich demnach am Tatabend mit einer Familie vor deren Haus getroffen, um sich nach einem Streit zu versöhnen. Dabei hat der einschlägig vorbestrafte 29-Jährige mehrere Schüsse aus einer Pistole abgegeben und zwei seiner Gegner jeweils am Unterschenkel verletzt. In der Gerichtsverhandlung plädierte sein Verteidiger auf Notwehr und beantragte einen Freispruch. dpa