Nach Sieg in Marseille: Eintracht will in Stuttgart gewinnen

Bundesliga

Eintracht Frankfurt strebt nach dem ersten Erfolg in der Champions League bei Olympique Marseille (1:0) auch in der Fußball-Bundesliga am Samstag beim VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky) nach einem Sieg. Der Europa-League-Sieger muss ohne den verletzten italienischen Defensivspieler Luca Pellegrini spielen. Trotz leichter Blessuren aus der Partie in Marseille können Abwehrchef Makoto Hasebe und Mittelfeldmann Kristijan Jakic mitwirken.

Frankfurt/Main - Kapitän Sebastian Rode hat zwar eine Oberschenkelverletzung auskuriert, soll aber geschont werden oder nur zu einem Kurzeinsatz kommen. dpa