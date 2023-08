Nach Spielverbot: Handballerin überwältigt von Zuspruch und Unterstützung

Lea Hollstein

Lea Hollsteins Handy steht nicht mehr still. Zahlreiche Kommentare, Zuspruch, ähnliche Fälle – ihre Geschichte geht durch das Netz und sorgt für Empörung. Mehr dazu lesen Sie hier:

Schenklengsfeld - Was war passiert? Aufgrund einer Fehlbildung an der linken Hand trägt die 22-jährige Lea Hollstein eine Orthese, um ihrem liebsten Hobby – dem Handballspielen – nachgehen zu können. Viele Jahre nie ein Problem – bis zum 5. Juni 2022, als ein Schiedsrichter sie des Feldes verwies.„Er sagte, solange ich die Orthese trage, darf ich nicht spielen“, erinnert sich die Schenklengsfelderin und fügt an: „Es war der diskriminierendste Moment in meinem Leben.“

Im Netz stößt diese Vorgehensweise des Verbandes auf Unverständnis. Mit den Hashtags #handballfüralle und #neinzudiskriminierung wird die Geschichte hundertfach im Internet geteilt. Sogar Handball-Bundesligisten wie die MT Melsungen reposten das Thema auf ihrem Instagram-Kanal und machen so auf Leas Geschichte aufmerksam. RTL und die Hessenschau kommen auf sie zu. „Es ist verrückt, mein Handy steht nicht mehr still“, zeigt sich Lea Hollstein überwältigt von den zahlreiche Nachrichten, mutmachenden Worte und der Unterstützung.