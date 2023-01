Nach Straßenbahnkontrolle: Nachbarn werfen Drogen vom Balkon

Teilen

Ausgelöst durch eine zufällige Straßenbahnkontrolle haben Polizisten im Frankfurter Ostend Drogen sicherstellen und vier Menschen festnehmen können. Den Beamten fiel bei der Kontrolle am Dienstag eine Person auf, „die auffällig versuchte, sich den Blicken der Polizisten zu entziehen“, wie das Polizeipräsidium am Mittwoch berichtete.

Frankfurt/Main - An einer Haltestelle habe der Mann die Bahn verlassen und sei davongerannt, nach kurzer Zeit hätten die Polizisten den 39-Jährigen aber eingeholt. Bei der Durchsuchung fanden sie knapp 100 Gramm Haschisch, 3100 Euro Bargeld und ein Taschenmesser. Der Mann war in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) gemeldet - in seiner dortigen Wohnung fand sich zunächst nichts Illegales.

Allerdings hatte der Mann noch die Schlüssel zu seiner alten Wohnung im Frankfurter Ostend. Als die Polizei diese Wohnung betrat, beobachteten Kollegen vor dem Haus, dass etwas vom Balkon der Nachbarwohnung geworfen wurde. Laut Polizeibericht handelte es sich dabei um rund 830 Gramm Haschisch, knapp 4 Gramm Kokain sowie etwa 120 Gramm Marihuana.

Die Polizei besuchte daraufhin auch die Nachbarn und fand dort etwa 210 Gramm Haschisch. Die beiden Personen in der Wohnung, ein 18- und ein 33-Jähriger, wurden festgenommen. In der früheren Wohnung des 39-Jährigen wurden nochmals rund vier Kilogramm Haschisch gefunden. Ein 20-Jähriger, der sich dort aufhielt, wurde auch festgenommen. Alle vier wurden in Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums gebracht und sollen einem Richter vorgeführt werden. dpa