Nach Streit im Supermarkt: Mann auf Parkplatz angefahren

Teilen

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Bei einem Streit zwischen zwei Supermarkt-Kunden in Bad Homburg ist einer der Männer mit einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Der 43-Jährige sei noch ausgewichen, aber trotzdem von dem Fahrzeug touchiert worden, teilte die Polizei in Wiesbaden am Dienstag mit. Er war zuvor am Montagabend in dem Supermarkt im Stadtteil Ober-Eschbach mit einem weiteren Mann aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten.

Bad Homburg - Auf dem Parkplatz fuhr dieser Mann den ersten Ermittlungen zufolge mit seinem Wagen gegen ihn und flüchtete. Von ihm fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei sucht nach Zeugen. dpa