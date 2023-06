Nach Unwetter weitere Zug- und Busausfälle möglich

Hagel prasselt bei einem Unwetter. © Hutter/Vifogra/dpa

Nach dem schweren Unwetter in Nordhessen sind auch am Freitag noch Ausfälle und Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr möglich. Grund seien Aufräum- und Reparaturarbeiten an Straßen und Gleisen, wie der Nordhessische VerkehrsVerbund (NVV) in Kassel am späten Donnerstagabend mitteilte. Die Lage sei vorerst „noch etwas unübersichtlich“.

Kassel - Die Schulen des Landkreises Kassel sollen laut NVV am Freitag geöffnet sein - aber ohne Präsenzpflicht für die Schülerinnen und Schüler. „Die Landkreisschulen in der Stadt Kassel sind zwar geschlossen, aber alle Abitur-Prüfungen finden statt“, hieß es weiter.

Am Donnerstag waren bei schweren Gewittern mancherorts im Nordhessen Dächer abgedeckt, Straßen überflutet, Bäume entwurzelt und Züge gestoppt worden. dpa