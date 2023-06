Bericht: Nächster Bahn-Streik in Hessen - EVG will Verkehr am Dienstag lahmlegen

Von: Niklas Hecht

Züge stehen auf Abstellgleisen am Hauptbahnhof in Frankfurt. © Boris Roessler/dpa

Am Dienstag könnte der Bahnverkehr in Hessen erneut zum Erliegen kommen. Laut einem Medienbericht plant die EVG einen 24-Stunden-Warnstreik.

Frankfurt - Auf Hessen rollt wohl ein neuer Bahn-Streik zu. Die Bild will aus Bahnkreisen erfahren haben, dass die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG am kommenden Dienstag (4. Juli) einen 24-Stunden-Warnstreik plant. Dann sollen weder ICE, noch Regional- oder Güterzüge fahren. Offiziell verkünden will die Gewerkschaft die Arbeitsniederlegung laut Bild-Informationen nach einer EVG-Vorstandssitzung am morgigen Freitag.

„Wir sind bereit, den Druck zu erhöhen. Der EVG-Vorstand entscheidend morgen bei seiner Sitzung über mögliche Maßnahmen“, zitiert die Bild EVG-Streikleiter Frank Hauenstein.

Nächster Bahn-Streik in Hessen: EVG befindet sich in Urabstimmung

Vergangene Woche hatte EVG-Chef Martin Burkert eine Urabstimmung über einen unbefristeten Arbeitskampf angekündigt, nachdem die Eisenbahngewerkschaft die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn offiziell abgebrochen hatte.

Damit es zu unbefristeten Streiks kommt, müssen mindestens 75 Prozent der 110.000 EVG-Mitglieder für den Arbeitskampf stimmen. Nun kommt es anscheinend schon am Dienstag zu einer ersten Kraftdemonstration der Bahnbeschäftigten. Der Warnstreik würde mitten in die Sommerferienzeit fallen. In Hessen beginnen diese allerdings erst 24. Juli.

Der Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der EVG schwelt seit Monaten. Die von der Bahn angebotene Gehaltserhöhung – 420 Euro im Monat – bezeichnete die EVG vergangene Woche als zu niedrig und zu spät. Die angebotene Vertragslaufzeit von 27 Monaten war den Arbeitnehmervertretern außerdem zu lang. Ursprünglich hatte die EVG für die rund 180.000 Bahnbeschäftigten eine Festbetragserhöhung von mindestens 650 Euro im Monat oder zwölf Prozent bei den oberen Lohngruppen gefordert. Die Laufzeit sollte zwölf Monate betragen. (nhe)