Nächtliche Vermessungsflüge am Frankfurter Flughafen

Anwohner des Frankfurter Flughafens müssen sich in den kommenden Tagen auf nächtliche Vermessungsflüge einstellen. Von Donnerstag bis voraussichtlich Sonntag werde das Instrumentenlandesystem überprüft, teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) am Mittwoch mit. In der Nacht misst demnach ein Spezialflugzeug die Präzision der Signale, die für sichere Landungen notwendig sind und Piloten während des Anflugs unterstützen.

Frankfurt/Main - Eigentlich sind zwischen 23.00 und 5.00 Uhr keine An- und Abflüge am Frankfurter Flughafen erlaubt - für Vermessungsflüge gibt es aber Ausnahmeregelungen.

Bei der Vermessung wird laut DFS versucht, das Überfliegen von Ortschaften zu vermeiden. Bei technischen Störungen oder schlechtem Wetter ist ein Ersatztermin zwischen dem 20. und 23. April angesetzt. dpa