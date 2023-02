Närrische Tage: Nicht überall stoppt ein Zug oder Bus

Ein Straßenschild weist auf eine Baustelle hin. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Feierlustige und andere Reisende müssen sich über die närrischen Tage wegen Bauarbeiten oder Umzügen auf Einschränkungen im Bahn- und Busverkehr in Hessen einstellen. Die Deutsche Bahn sieht mögliche Beeinträchtigungen vor allem auf der Strecke Frankfurt - Mannheim wegen Bauarbeiten für ein neues elektronisches Stellwerk. Die Strecke sei nur eingleisig befahrbar, zeitweise auch gesperrt und die Fernzüge über Umleitungen unterwegs.

Frankfurt/Kassel - Nach Angaben einer Sprecherin gibt es voraussichtlich bis Ende März Fahrplanabweichungen im Nah-, Fern- und S-Bahnverkehr.

„So wichtig die Bauarbeiten auch sind - Einschränkungen lassen sich dabei leider nicht vermeiden“, heißt es auf der Homepage des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV). Auch hier wird auf mehreren Linien des Nah- und S-Bahnverkehrs mit Beeinträchtigungen und Teilausfällen gerechnet. Doch hat der RMV für die närrischen Tage ein zusätzliches Fahrplanangebot erstellt und will mit Bussen und Bahnen bis tief in die Nacht fahren, um Feierlustige auch wieder nach Hause zu bringen. So bietet er zum Beispiel die vergünstigte „Mainzer Narrenkarte“ an.

Beim Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) heißt es, dass Umzüge zu Ausfällen bei Bushaltestopps führen können. Im weniger dem närrischen Treiben verfallenen Norden des Landes soll es aber keine Zusatzangebote geben. „Ein zusätzliches Fahrplanangebot wird es im NVV-Gebiet während der Faschingstage nicht geben.“ dpa