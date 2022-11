Nasser Fluchtversuch missglückt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Der Versuch eines mit Haftbefehl gesuchten Mannes, mit einem Sprung in einen Fluss vor der Polizei zu flüchten, ist in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus-Kreis) gründlich schief gegangen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entdeckte eine Streife den Mann am Freitagabend in der Nähe eines Supermarktes. Er habe beim Anblick der Polizei sofort die Flucht ergriffen und sei in die nahe Wisper gesprungen.

Bad Schwalbach - Am anderen Ufer wurde er von den Beamten festgenommen, die eine zehn Meter entfernte Brücke benutzt hatten. Sie brachen den „ziemlich nassen Flüchtenden“ zur Dienststelle und entdeckten Amphetamin bei der „bestens bekannten Person“. Anschließend wurde der Mann in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. dpa