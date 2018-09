Nasses Herbstwetter in Hessen

Offenbach - Mit stürmischen Böen und teils Starkregen sowie Hagel zeigt sich der Donnerstag von seiner herbstlichen Seite in Hessen.

Trockener sind die Aussichten für das Wochenende. Am Donnerstag kommen allerdings zunächst von Westen her immer mehr Wolken ins Land. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Dabei seien örtlich kräftige Schauer und Gewitter, teils auch Starkregen mit kleinen Hagelkörnern möglich. Ebenso müsse mit einzelnen stürmischen Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. Die Temperaturen klettern voraussichtlich auf maximal 26 Grad in Osthessen. Nass wird es den Fachleuten zufolge auch in der ersten Nachthälfte auf Freitag: Dann seien Schauer und Gewitter zu erwarten.

Am Freitag dann bleibe es trotz Bewölkung zunächst trocken. Erst am Nachmittag öffnen sich voraussichtlich von Nordwesten her wieder die Wolken für einzelne Schauer. Dabei wird es laut DWD bei maximal 22 Grad in Südhessen deutlich frischer. Bei ähnlichen Temperaturen soll es am Wochenende meist trocken bleiben. (dpa)

