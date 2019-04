Mutmaßlicher Mörder von der Polizei geschnappt - Opfer war schwanger

Der mutmaßliche Mörder einer Frau in Bad Nauheim hält die Polizei stundenlang in Atem: Schließlich schnappen ihn Beamte in einem Baumarkt. Die Staatsanwaltschaft Gießen hat zudem weitere Details zur Tat veröffentlicht.

Update, 8. April, 19:10 Uhr: Die in einer Bad Nauheimer Wohnung tot aufgefundene 25-Jährige war schwanger. Das teilte die Staatsanwaltschaft Gießen am Montagabend mit. Ihr 24 Jahre alter Ehemann steht im Verdacht, die Frau getötet zu haben. Sie sei durch "mehrfache scharfe Gewalteinwirkung" ums Leben gekommen. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten derzeit keine weiteren Details zur Tat und zur Tatwaffe gemacht werden.

Nach dem Fund der Leiche in der Nacht zum Montag hatten die Ermittler mit Hochdruck nach dem Verdächtigen gefahndet. Wegen psychischer Auffälligkeiten galt er als gefährlich. Der Bulgare war dann in einem Bad Nauheimer Baumarkt widerstandslos festgenommen worden.

Verdächtiger in Baumarkt gefasst

Update, 8. April, 14:10 Uhr: Sylvia Frech, Sprecherin der Wetterauer Polizei, sagte, dass die Polizei sehr viele Hinweise aus der Bevölkerung bekommen hat, denen sie nachgegangen sind. Viele Bürger riefen bei der Polizei an, weil sie Angst um ihre Kinder hatten. Im Einsatz waren mehrere Fahrzeuge und ein Hubschrauber, die nach dem 24-Jährigen suchten. Der Verdächtige wurde schließlich in einem Baumarkt gefasst. Zeugen hatten ihn dort gesehen und die Polizei alarmiert. Der Tatverdächtige konnte keinen Widerstand gegen die Beamten leiten, da die Festnahme sehr überraschend geschah.

Update, 8. April, 12:54 Uhr: Entwarnung in Bad Nauheim: Der nach einem Tötungsdelikt gesuchte 24-jährige Bulgare wurde soeben festgenommen. Es besteht keine Gefahr mehr für die Bevölkerung.

Weitere Hinweise zum Tatgeschehen können die Ermittlungsbehörden derzeit nicht machen. Im Verlaufe des späten Nachmittages wird soll eine weitere Pressemeldung folgen.

Erstmeldung, 8. April, 09:17 Uhr: Bad Nauheim - Nach einem Leichenfund in Mittelhessen ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts. "Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen den 24-jährigen Ehemann des Opfers", erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag. Aufgrund von Zeugenaussagen sei davon auszugehen, dass der 24-jährige Bulgare psychisch auffällig sei. Sein Name ist Kiril C., wie die BILD berichtet.

Flüchtiger Ehemann könnte gefährlich sein

Eine von dem Mann ausgehende Gefahr könne nicht ausgeschlossen werden. In der Nacht zum Montag hatte die Polizei nach einem Zeugenhinweis in einer Wohnung in Bad Nauheim den Leichnam der 25-jährigen Frau gefunden.

Der Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters sei derzeit nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei fahndeten mit Hochdruck. Die Polizei rief dazu auf, in Bad Nauheim keine Anhalter mitzunehmen sowie verdächtige Personen zu melden. Der gesuchte ist etwa 1,60 - 1,65m groß, hat eine schlanke Statur und kurze braune Haare.

