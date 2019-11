Angriff am Bahnhof Neu-Anspach - Junger Mann schwer verletzt

Am Bahnhof in Neu-Anspach ist ein 25 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.

Am Bahnhof in Neu-Anspach ist ein 25 Jahre alter Mann mit einem Messer attackiert worden. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein und konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen.

Neu-Anspach: Opfer schwebte in Lebensgefahr

Laut Polizei geschah die Tat gegen 0.30 Uhr am Bahnhof. Der 25-Jährige aus Neu-Anspach wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Mann befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter ist 23 Jahre alt und stammt ebenfalls aus Neu-Anspach. Es soll Hinweise auf Mittäter geben. Die Gründe für die Tat sind noch völlig unklar.

