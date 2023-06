Neue Beratungsstelle in Frankfurt für taubblinde Menschen

In Frankfurt wird eine Beratungsstelle für taubblinde Menschen eingerichtet. „Unser Ziel ist, taubblinde und hörsehbehinderte Menschen aus der Isolation zu holen“, sagte der hessische Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Donnerstag. In den ersten beiden Jahren fördert das Sozialministerium den Aufbau der hessenweit agierenden Beratungsstelle mit insgesamt fast 500.

Frankfurt/Main - 000 Euro. Eingerichtet wird die Stelle im Reha-Beratungs- und Schulungszentrum der Deutschen Blindenstudienanstalt (blista) in Frankfurt, sie soll spätestens ab Juli erreichbar sein. Angeboten werden Beratungen vor Ort und zu Hause. dpa