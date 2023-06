Neue Oberstufe in Dieburg soll 2028 starten

Von: Jens Dörr

Die marode Alfred-Delp-Schule auf der Leer in Dieburg (hier das Atrium) soll abgerissen und im Dieburger Süden neu gebaut werden. © Dörr

Die Alfred-Delp-Schule in Dieburg ist die Oberstufe auch für Schüler aus Münster, Altheim und Eppertshausen. Ab dem Schuljahr 2028/29 soll sie in einen Neubau im Baugebiet Dieburg Süd ziehen.

Dieburg – Die neue Alfred-Delp-Schule (ADS) soll nach dem Willen von Stadt Dieburg und Landkreis Darmstadt-Dieburg zum Schuljahr 2028/29 in Betrieb gehen. Neu gebaut werden soll das Oberstufengymnasium im baldigen Baugebiet im Dieburger Süden zwischen dem „Kaufland-Kreisel“ und dem toom-Baumarkt. Die ADS ist, neben der zweiten Dieburger Oberstufe an der Landrat-Gruber-Schule, die Oberstufe auch für Schüler aus Münster, Altheim und Eppertshausen. Kinder, die also in diesem Sommer in der 5. Klasse der Schule auf der Aue in Münster starten und später Abitur machen wollen, werden also aller Voraussicht nach ihre Oberstufen-Laufbahn in der neuen Alfred-Delp-Schule beginnen.

Die alte befindet sich seit den 1970er-Jahren auf der Schulinsel „Auf der Leer“, ist marode und soll dort aufgegeben und abgerissen werden. Stadt und Kreis haben nun den nächsten Schritt gemacht und einen von den Dieburger Stadtverordneten einstimmig beschlossenen „Letter of intent“ vereinbart. Auf diese Absichtserklärung sollen nun der Verkauf eines fast 1,5 Hektar großen Areals und die Intensivierung der Planung durch das Da-Di-Werk des Kreises folgen.

Platz für die Goetheschule auf der Leer

Die ADS soll auf der Leer nach ihrem Umzug in den Süden und dem Abriss der alten Delp-Schule Platz für den Neubau der Goetheschule machen. Die wiederum kriegt im Zuge von Landkreis- und Schülerzahlenwachstum (vor allem durch Zuwanderung) an ihrem jetzigen Standort in der Goethestraße Raumprobleme und soll auf die Leer übersiedeln. Zusammen stehen der Neubau von ADS und Goetheschule mit exakt 100 Millionen Euro in der Investitionsplanung des für die Schulgebäude zuständigen Landkreises. 59 Millionen Planungs- und Baukosten entfallen dabei auf die neue Goetheschule, 41 auf die ADS.

Der Neubau der Delp-Schule nimmt jetzt immer klarere Konturen an: Der gemeinsame Letter of intent verbrieft die konkrete Absicht des Kreises, die ADS in den nächsten Jahren neu zu bauen, sowie den Beitrag der Stadt, gegen einen marktüblichen Preis das Grundstück zur Verfügung zu stellen. Die Vereinbarung zwischen Stadt und Kreis – konkret sind der Dieburger Magistrat und das Da-Di-Werk ihre Unterzeichner – legt unter anderem fest, dass der Flächendeal spätestens bis zum 30. Juni 2024 über die Bühne gegangen sein soll.

Die Absichtserklärung beschreibt auch, dass die neue Alfred-Delp-Schule auf einer Fläche von 14 500 Quadratmetern entstehen soll. Die Festlegungen für dieses Areal sollen innerhalb des allgemeinen Bebauungsplans für das Baugebiet Dieburg-Süd, wo zwischen Kaufland-Kreisel, Polizei-Kreisel und B 26 unter Verschwenkung der Kreisstraße 128 sowohl ein reines Wohngebiet als auch ein Mischgebiet und ein reines Gewerbegebiet entstehen sollen, vorgenommen. Hierfür haben sich Stadt und Kreis den 31. Dezember 2024 als Deadline gesetzt. Spätestens bis dahin wird die neue Delp-Schule also detailliert im Bebauungsplan für den Dieburger Süden berücksichtigt sein.

Beteiligte drücken aufs Tempo

Niedergeschrieben ist in der gemeinsamen Absichtserklärung auch folgender Punkt: „Der Landkreis Darmstadt Dieburg wird ohne Verzögerung das Bauvorhaben verfolgen. Ziel ist die Inbetriebnahme der Schule zum Schuljahr 2028/29.“ Die Stadt hat überdies zugesagt, der Bearbeitung eine hohe Priorität einzuräumen. Dazu regelt der Letter of intent, dass der Landkreis für sämtliche mit dem Grundstückserwerb verbundenen Nebenkosten aufkommt und sich der ausgewählten Wärmeversorgung für diesen Bereich des Baugebiets – voraussichtlich Geothermie – anschließt.

Kreisschuldezernent Lutz Köhler (CDU) erläuterte gegenüber unserer Mediengruppe schon vor ein paar Wochen die Bedeutung der Absichtserklärung und des Grundstücksgeschäfts. Erst mit Klarheit in der Grundstücksfrage könne das Da-Di-Werk mit voller Kraft an die Planung der neuen ADS gehen. Frühestens ab Herbst 2028 könnte die alte ADS auf der Leer abgerissen werden und der Neubau der Goetheschule dort beginnen. „Die Planung für die Goetheschule können wir natürlich schon parallel zum Neubau der ADS vornehmen“, sagte der Dezernent zugleich. Berücksichtigt man die mehrjährige Bauzeit für die neue Goetheschule, ist an ihren Umzug von der Goethestraße auf die Leer aber nicht vor Beginn der 30er-Jahre zu denken.

Es ist ein Mega-Projekt des Landkreises: Zwischen den Märkten „Kaufland“ und „toom“ (rechts) im Süden von Dieburg und dem Kreisel (links) soll für 41 Millionen Euro bis zum Schuljahr 2028/29 die neue Alfred-Delp-Schule entstehen (Kreuz). Rechts ist die Bundesstraße 26 zu sehen. Luftbild: Häsler © Axel Haesler