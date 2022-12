Neue RMV-App wird für Online-Fahrkarten Pflicht: Was Reisende jetzt wissen müssen

Von: Jana Ballweber

Wer online eine Fahrkarte im Rhein-Main-Gebiet kaufen will, muss jetzt auf die neue RMVgo-App umsteigen. Auf die Nutzer warten zahlreiche neue Funktionen.

Hofheim - Seit Oktober gibt es sie, jetzt soll sie für den digitalen Fahrkartenkauf Pflicht werden: Die neue RMVgo-App löst in Hessen zum neuen Jahr die alte RMV-App vollständig ab. Wer dann noch online eine Fahrkarte lösen möchte, muss auf die neue App umsteigen.

Bis Anfang Dezember hatten schon etwa 200.000 Menschen die neue App heruntergeladen, sagte eine Sprecherin im Dezember. Doch die alte App wurde noch von viel mehr Menschen genutzt. Auch die müssen zum Jahreswechsel umsteigen, wenn sie die Funktionen weiter nutzen wollen.

Digitale Vertriebswege via App für den RMV seit Corona immer wichtiger

Die neue App ist seit dem 17. Oktober in den App-Stores von Apple und Google verfügbar. Sie soll zahlreiche neue Funktionen ermöglichen und ist Teil der Digitalisierungsoffensive des Rhein-Main-Verkehrsverbunds. Dieser betont immer wieder, wie wichtig digitale Vertriebswege seit der Corona-Pandemie geworden seien.

Die neue App „RMVgo“ soll die Verbindungssuche für Reisende erleichtern. © Pfeiffer-Goldmann, Dennis

So soll es mithilfe der RMVgo-App in Zukunft auch möglich sein, E-Scooter und Leihfahrräder zu buchen. Auch die Bezahlung soll direkt über die App auf dem Smartphone abgewickelt werden. Auch Taxis und On-Demand-Fahrzeuge, also Minibusse ohne festen Fahrplan, sollen an die App angeschlossen werden. Bereits jetzt ist es möglich, Fahrkarten für den Fernverkehr der Deutschen Bahn in der RMVgo-App zu erwerben.

Neue App des RMV ermöglicht auch Vorverkauf von Zeitfahrkarten

Eine weitere Neuerung betrifft die Zeitfahrkarten. Deren Vorverkauf war bislang nicht über die alte RMV-App möglich. In der neuen App sollen hingegen Wochen- und Monatskarten erhältlich sein. Außerdem beinhaltet die neue App eine Alarmfunktion für Verspätungen auf Verbindungen, die die Nutzer gespeichert hätten.

Im Zentrum der App steht eine große Kartenansicht, auf der die Nutzer Haltestellen in der Umgebung finden können. Für die Verbindungsauskunft können sie zwischen einer Listen- und einer Kartenansicht wählen. Auch Favoriten können in der neuen App gespeichert werden.

Reibungsloser Wechsel von alter zu neuer RMV-App

Den Wechsel von der alten zur neuen App will der RMV möglichst reibungslos gestalten. Zeitfahrkarten, die in der alten App gespeichert sind, lassen sich mit der Funktion „Zeitkarte auf dieses Gerät übertragen“ auch in der neuen App anzeigen. Auch Prepaid-Guthaben kann übertragen werden, sofern der Nutzer dieselben Anmeldedaten in beiden Apps verwendet.

Bereits jetzt gibt es aber erste Meldungen über Fehlfunktionen der App. So zeigte sie bei einem Test in Frankfurt beispielsweise eine Route für Fußgänger an, anstatt die Verbindung mit Bus und Bahn. Der RMV will die App in Zukunft kontinuierlich weiterentwickeln, heißt es auf der Webseite des Verbundes. Es kann sich also lohnen, immer mal wieder nach neuen Funktionen Ausschau zu halten. (Jana Ballweber)