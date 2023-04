Neuer Besitzer stellt Pläne für Flughafen Hahn vor

Peter Adrian, Vorstandsvorsitzender des Trierer Immobilienentwicklers Triwo AG, verlässt nach einer Besprechung den Flughafen Hahn. © Thomas Frey/dpa/Archivbild

Der neue Hahn-Besitzer will am Donnerstag (16 Uhr) seine Pläne für den insolventen Hunsrück-Flughafen vorstellen. Die Trierer Triwo AG mit dem Vorstandsvorsitzenden Peter Adrian hatte den einstigen US-Fliegerhorst vor kurzem gekauft. Adrian ist zudem Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK).

Lautzenhausen - Mit dem Kauf ging eine lange Hängepartie zu Ende. Der Flughafen ging im Herbst 2021 in Insolvenz und sorgte danach immer wieder für Schlagzeilen - zunächst mit einem geplatzten Deal, dann mit Bietern, die von den Gläubigern abgelehnt wurden. Am Donnerstag will zudem der Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner über die bisherigen Schritte der Unternehmenssanierung informieren.

Die Triwo Unternehmensgruppe betreibt und entwickelt nach eigener Aussage seit 2003 bundesweit mehrere Flugplätze und Flughäfen. Viel ist über die neuen Pläne für den Flughafen noch nicht bekannt. Aber: Alle rund 400 Beschäftigten am einzigen größeren Verkehrsflughafen in Rheinland-Pfalz werden vom Investor übernommen. Der Flugbetrieb wird fortgeführt. 30 Jahre ist es her, dass die US-Streitkräfte den Hahn zur zivilen Nutzung übergeben haben. dpa