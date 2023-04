Neuer Co-Geschäftsführer der Bürgschaftsbank Hessen

Blick auf den Schriftzug und das Logo der Bürgschaftsbank. © Jens Wolf/zb/dpa/Archivbild

Die Bürgschaftsbank Hessen bekommt mit Udo Theuerkorn im Sommer einen neuen Co-Geschäftsführer. Der 52-Jährige tritt zum 1. Juni in die Geschäftsführung der Förderbank ein und soll Ende August Schwarz nachfolgen, der in den Ruhestand geht, wie die Bürgschaftsbank Hessen am Montag in Wiesbaden mitteilte. Theuerkorn werde die Geschicke der Bank dann gemeinsam mit Sven Volkert leiten.

Wiesbaden - Theuerkorn arbeitete zuletzt bei der Rheingauer Volksbank und verantwortete dort unter anderem das Kreditgeschäft. In der Bürgschaftsbank soll er insbesondere die Bereiche Bestandsgeschäft, Risikomanagement, IT, Rechnungswesen und Personal steuern.

Die Bürgschaftsbank Hessen wird von Kammern und Verbänden aus Hessen sowie Banken und Versicherungen getragen und von der öffentlichen Hand unterstützt. Bund und Land übernehmen Rückbürgschaften für Finanzierungen des Geldhauses und tragen so einen Teil des Risikos. dpa