Neuer „Tatort“ aus Hessen: Dreharbeiten am Flughafen Frankfurt - Aufwendige Kostüm-Produktion

Von: Florian Dörr

Teilen

Der Hessische Rundfunk dreht einen neuen „Tatort“ in Frankfurt, Büdingen und Umgebung. Die Produktion verspricht wieder besonderes.

Frankfurt - Dieser „Tatort“ geht andere Wege: Seit 2010 ermittelt Ulrich Tukur als LKA-Ermittler Felix Murot in Hessen. Und regelmäßig stechen die Fälle heraus. Unvergessen etwa der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Fall „Im Scherz geboren“ mit insgesamt 51 Toten. Oder der Western „Angriff auf Wache 08“ aus dem Jahr aus dem Jahr 2019, der ebenfalls so gar nicht ins altbekannte Bild eines Sonntagabend-Krimis passen wollte. Nun geht es wieder los: Der Hessische Rundfunk (HR) dreht seit Montag (17. April) den 13. Fall des LKA-Teams aus Hessen. Der neue „Tatort“ soll „Murot und das 1000-jährige Reich“ heißen.

Über die genauen Drehorte gibt es wenige Details. Außer: Sie sollen in Frankfurt, Büdingen (Wetterau) und Umgebung liegen. Ein Blick auf die Handlung des neuen „Tatort“ mit Ulrich Tukur als LKA-Ermittler Felix Murot legt jedoch den Verdacht nahe, dass auch am Flughafen Frankfurt einzelne Szenen aufgenommen werden.

Flughafen Frankfurt in Bildern: Das Drehkreuz in die Welt Fotostrecke ansehen

Neuer „Tatort“ mit Felix Murot (Ulrich Tukur) aus Hessen: Flughafen Frankfurt und Rückblenden ins Jahr 1944

Denn in der Inhaltsbeschreibung des HR zu „Murot und das 1000-jährige Reich“ heißt es: Ein gesuchter Nazi-Kriegsverbrecher ist auf dem Weg von Südamerika nach Frankfurt. Nach dem Flug erwartet ihn in Deutschland ein Prozess, in dem Vorfälle aus dem Jahr 1944 aufgearbeitet werden sollen. Vor Ort am Flughafen Frankfurt wird er bereits von den LKA-Ermittlern erwartet. Über Rückblenden soll im neuen „Tatort“ aus Hessen erzählt werden, was damals mitten im zweiten Weltkrieg passierte. Entsprechend dürfen Freunde des Sonntagabend-Krimis zumindest in weiten Teilen einen Kostümfilm erwarten. Zahlreiche Szenen spielen im Jahr 1944.

Ulrich Tukur ermittelt wieder als Felix Murot: Der neue „Tatort“ aus Hessen wird nun in Frankfurt, Büdingen (Wetterau) und Umgebung gedreht. © Bettina Müller/HR/ARD/dpa

Bis vor wenigen Tagen wurden für die Dreharbeiten zu „Murot und das 1000-jährige Reich“ noch Komparsen in Büdingen gesucht. Gefragt waren vor allem Frauen im Alter zwischen 30 und 80 Jahren und Männer ab 60 Jahren. Hier in der Wetterau soll in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai offenbar eine aufwendigere Szene zum neuen „Tatort“ aus Hessen gedreht werden.

Wann der neue Fall mit Ulrich Tukur als LKA-Ermittler Felix Murot in der ARD ausgestrahlt wird, das ist aktuell noch unklar. Die Dreharbeiten sind bis zum 19. Mai angesetzt. (fd)