Neues Nachhaltigkeitszentrum an der Uni

Auftakt für ein neues Nachhaltigkeitszentrum an der Universität Kassel: Am Mittwoch ist mit einer internationalen Konferenz der Startschuss für das Kassel Institute of Sustainability gefallen. Wie die Universität mitteilte, sollen an dem Zentrum mit Unterstützung des Landes Hessen bis zu 17 Professuren eingerichtet werden. Diese sollen die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele spiegeln.

Kassel - „Wer die nötigen Transformationsprozesse anstoßen möchte, damit die Welt auch für kommende Generationen lebenswert bleibt, muss dies auf einer wissenschaftlich belastbaren Basis tun“, sagte Ute Clement, Präsidentin der Universität und Gründungsdirektorin des Instituts, laut Mitteilung. Die 193 UN-Mitgliedstaaten hatten die UN-Nachhaltigkeitsziele im Jahr 2015 verabschiedet. Sie stellen eine Art Fahrplan dafür dar, die großen Probleme der Menschheit bis 2030 zu bekämpfen, darunter zum Beispiel Armut, Hunger, Krankheiten und die Klimakrise.

An dem neuen Institut, das sich noch in der Gründungsphase befindet, sollen diese Ziele laut Clement in ihren Abhängigkeiten betrachtet werden. Dazu sollen deren Folgen und Wechselwirkungen inter- und transdisziplinär untersucht werden. Durch die Einrichtung entsteht den Angaben zufolge auch ein neues Angebot an Studiengängen. Laut der Uni Kassel ist das Zentrum in dieser Form bundesweit einzigartig. dpa