Neunjähriger auf Rad bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Ein Neunjähriger auf dem Fahrrad ist in Künzell (Landkreis Fulda) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge habe am Dienstagmorgen „plötzlich“ eine Straße überqueren wollen, ehe er vom Wagen erfasst worden sei, teilte die Polizei in Fulda am Mittwoch mit. Er stürzte und kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, sagte ein Polizeisprecher.

Künzell - Lebensgefahr bestehe nicht. Der Neunjährige sei mutmaßlich auf dem Schulweg unterwegs gewesen. Der 29 Jahre alte Autofahrer soll laut Mitteilung sofort gebremst, das Kind aber dennoch mit der rechten Vorderseite seines Wagens getroffen haben. dpa