NGG organisiert ersten Streik der Lieferando-Fahrer

Ein Kurierfahrer des Restaurantlieferdiensts Lieferando fährt mit seinem Fahrrad über die Straße. © Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Beim Lieferdienst Lieferando hängt der Haussegen schief. Erstmals verbünden sich frustrierte Fahrer unter dem Dach einer Gewerkschaft, um bessere Bedingungen durchzusetzen.

Berlin/Frankfurt - Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat erstmals Fahrer des Restaurant-Lieferdiensts Lieferando zum Streik aufgerufen. Die „Rider“ genannten Beschäftigten sollen sich an diesem Freitag vor der Frankfurter Lieferando-Niederlassung versammeln und später an der Hauptwache demonstrieren, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte. Streiks in weiteren Städten seien in Planung.

Die NGG hat nach eigenen Angaben das Unternehmen im Februar zu Tarifverhandlungen für die rund 6500 Beschäftigten aufgefordert. Sie fordert unter anderem einen Stunden-Mindestlohn von 15 Euro, ein 13. Monatsgehalt sowie höhere Zuschläge für Rand- und Feiertagsschichten.

„Lieferando und die Konzernmutter Takeaway Express sind internationale Player und kein charmant chaotisches Hinterhof-Startup: Es ist höchste Zeit, dass die harte und gefährliche Arbeit der Lieferando-Beschäftigten mit einem Tarifvertrag fair und verbindlich festgeschrieben wird“, erklärte NGG-Referatsleiter Mark Baumeister in einer Mitteilung. Falls das Unternehmen weiterhin Verhandlungen verweigere, würden die Rider ihre Protestaktionen ausweiten. „Lieferando muss jetzt liefern.“

Lieferando gehört als Marke zum niederländischen Konzern Just Eat Takeaway. Zwar gibt es über gewählte Betriebsräte die Möglichkeit der betrieblichen Mitbestimmung für die Fahrerinnen und Fahrer. Einen Tarifvertrag gibt es für sie aber nicht. Gewerkschaften haben es bei Lieferdiensten traditionell schwer, vor allem aufgrund der hohen Fluktuation. Laut einem NGG-Sprecher gab es bei Lieferando bislang nur Protestkundgebungen. Ausstände bei ähnlichen Anbietern wie Gorillas waren nicht von Gewerkschaften organisiert worden.

Lieferando reagierte zunächst nicht auf die Streikankündigung. Früher hatte das Unternehmen darauf verwiesen, dass die Fahrer bereits mehr als 14 Euro pro Stunde verdienten. Das Lohnniveau liege damit über dem von Servicekräften in der Gastronomie und der Stundenlohn gleiche dem von Fahrern in der Systemgastronomie nach Tarifvereinbarung. dpa