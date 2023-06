Nico Santos fühlt sich trotz seiner Erfolge als Newcomer

Nico Santos in den Flow Studios Berlin am Rande eines Interview-Termins. © Britta Pedersen/dpa

Nico Santos fühlt sich trotz seiner Erfolge als Sänger immer noch als Newcomer. „Viele der jetzigen Newcomer sagen mir aber: 'Hey – du bist doch schon ein Opa'“, erzählt der 30-Jährige im am Freitag veröffentlichten Interview des privaten Rundfunksenders Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Er habe allerdings das Gefühl, er sei erst ein paar Wochen dabei. „Im Vergleich mit Herbert Grönemeyer stimmt das auch“, berichtet er im Gespräch mit dem Sender lachend.

Bad Vilbel - Als Vorbild gilt Santos sein Vater: „Der ruht wirklich in sich. Der war und ist ein echter Hippie.“ Für sich suche er immer die Balance: „Ich mache viel, aber schaue immer, dass ich Zeit für Privates habe. Und ich kann von mir heute sagen, ich bin gelassener geworden“, erzählt der Sänger, Sohn des Schauspielers Egon Wellenbrink. „Nicht in allem, aber bei Dingen, die mir nicht mehr so wichtig erscheinen.“ dpa