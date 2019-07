B455: Drei Schwerverletzte nach Frontalcrash in Nidda

Die Polizei spricht von einem "rücksichtslosen Überholmanöver" als Ursache: Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen sind auf der B455 drei Menschen schwer verletzt worden.

Nidda - Insgesamt drei Schwerverletzte und vier demolierte Fahrzeuge - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen bei Ober-Widdersheim (Nidda). Nach Aussagen von Zeugen überholte gegen 6 Uhr ein Motorradfahrer zwischen Ober-Widdersheim und der B 455 mehrere Fahrzeuge. Dabei geriet der 35-jährige Biker mit seiner Yamaha in den Gegenverkehr, prallte dort frontal mit einem Ford zusammen und landete im Straßengraben.

Der 52-jährige Ford-Fahrer aus Hüttenberg geriet nach dem Zusammenstoß mit dem Motorrad selbst in den Gegenverkehr und krachte dort frontal in einen Hyundai ix35. Die 44-jährige Fahrerin eines BMW schaffte es rechtzeitig, dem Hyundai und dem Ford auszuweichen und touchierte am Fahrbahnrand einen Leitpfosten.

Unfall auf B455 bei Nidda: Yamaha, BMW, Ford und Hyundai beschädigt

Der aus Schotten stammende Unfallfahrer erlitt mehrere Knochenbrüche, beim Fordfahrer besteht der Verdacht von Brüchen der Schulter, des Oberarms und des Handgelenkes. Der 57-jährige Fahrer des Hyundai brach sich nach Einschätzung eines Notarztes ein Bein. Alle Verletzten mussten mit Rettungswagen in Kliniken transportiert werden. Die ebenfalls aus Schotten stammende BMW-Fahrerin blieb unverletzt.

Die Yamaha, der Ford und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 23.000 Euro.

red

