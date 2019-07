Fahndung! Polizeihubschrauber über Niddatal - Keine Anhalter mitnehmen

Die Polizei bittet am Dienstagmittag darum, im Bereich Niddatal keine Anhalter mitzunehmen. Hintergrund ist eine aktuelle Fahndung.

Niddatal - Ein Polizeihubschrauber kreist über Bönstadt, zahlreiche Streifenwagen sind auf den Straßen unterwegs: Aktuell fahndet die Polizei nach einem potentiellen Einbrecher.

Was war passiert? Drei Männer, die im Verdacht stehen, Einbrüche in der Wetterau begangen zu haben, ließen gegen 12.50 Uhr am Dienstag einen von ihnen genutzten Pkw in einem Wohngebiet in Bönstadt zurück und ergriffen zu Fuß die Flucht vor der Polizei. Zwei Männer konnten festgenommen werden. Ein Täter ist auf der Flucht.

Polizeihubschrauber über Bönstadt: Polizei gibt Täterbeschreibung heraus

Auf Twitter hat die Polizei Mittelhessen inzwischen mitgeteilt: "Der flüchtige Einbrecher trägt ein schwarzes T-Shirt mit einer weißen Applikation auf der Brust, eine hellblaue kurze Hose & schwarze Schuhe. Er wird mit einer evtl. albanischen Herkunft beschrieben, etwa 1.75m groß, untersetzt, kurzgeschorene Haare."

Die Polizei bittet daher dringend darum im Bereich Niddatal-Bönstadt keine Anhalter mitzunehmen und verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, oder über den Notruf 110 mitzuteilen.

