Fahrerin wollte einen Regenbogen fotografieren: Auto kracht in Absperranhänger

Von: Yuliya Krannich

Ein Auto fährt auf der A7 bei Niederaula in einen Absperranhänger der Autobahnmeisterei. Sie wollte während der Fahrt Fotos schießen.

Niederaula - Einer irischen Legende nach hortet jeder irische Leprechaun sein Gold gut versteckt am Ende eines Regenbogens. Demnach wäre dieser Ort, wo der kleine Kobold seine Schätze versteckt, für Menschen nur sichtbar, wenn die Sonne scheint und es regnet. Kein Gold, aber garantiert einen Punkt in der Verkehrssünderkartei und ein Bußgeld wird nun eine Autofahrerin bekommen, die gegen 16 Uhr auf der A7 kurz vor der Abfahrt Niederaula in Fahrtrichtung Süden einen Regenbogen während der Fahrt fotografieren wollte.

So gab es die Autofahrerin gegenüber der Polizei an. Nachdem sie, abgelenkt durch das Fotografieren, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und dort gegen einen Absperranhänger der Autobahnmeisterei fuhr. Ob sie den Regenbogen im Foto festhalten konnten, ist nicht bekannt, aber sowohl ihr Auto, als auch der Absperranhänger sind nun Schrott. Glück im Unglück hatte die Autofahrerin trotzdem, sie wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Eine Autofahrerin verlor auf der A7 die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte in einen Absperranhänger. © TVnews-Hessen

Fahrerin wollte Regenbogen fotografieren: Auto kracht auf A7 in Absperranhänger

Unfallzeugen kümmerten sich rührend um die junge Frau, übergaben sie dem Rettungsdienst, der sie nach kurzer Behandlung vor Ort wieder entlassen konnte. Das Fahrzeug und der Absperranhänger mussten abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. (yk)

