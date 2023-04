Invasive Arten in Nordhessen: Der richtige Umgang mit einer Kettennatter

Von: Jacob von Sass

Teilen

Immer mehr Kettennattern in Nordhessen entkommen von ihren Haltern oder werden ausgesetzt. Für die Natur ist das ein großes Problem.

Kassel – Wer in Nordhessen oder anderen Teilen unseres Bundeslands unterwegs ist, kann in der Natur mittlerweile Kettennattern bestaunen. Über Kalifornien und die Kanaren gelangte die Schlange nach Deutschland. Das hat sie vor allem den Menschen zu verdanken, die die Kettennattern als Haustiere halten und züchten. Dadurch ergibt sich laut des Regierungspräsidiums Gießen allerdings ein massives Problem.

Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich sagt: „Immer mal wieder entkommen die Tiere oder werden mutwillig in die Freiheit entlassen, wo sie beträchtlichen Schade anrichten können.“ Der Hauptgrund dafür ist vor allem, dass die Kettennattern sehr geschickte Jäger sind. Sie essen Vögel, kleine Säugetiere, Echsen und sogar andere Schlangen. Daher vergreifen sie sich natürlich auch an heimischen und vor allem geschützten Arten. Vor diesem Hintergrund sind die Kettennattern auch ein Fall für das Regierungspräsidium, das sich den Schutz der Artenvielfalt auf die Fahnen geschrieben hat. Gefahr für Menschen besteht aber eher weniger, denn ganz so gefährlich wie das tödlichste Tier der Welt ist die Schlange nicht.

Seit August steht die Kettennatter in der EU auf der Liste der invasiven Arten. Daher gibt es strengere Regeln für Halterinnen und Halter. © A. Strube

Invasive Arten in Nordhessen: Kettennatter bedroht das europäische Ökosystem

Seit August vergangenen Jahres steht die Kettennatter auf der Liste der invasiven Arten der Europäischen Union (EU). Auf dieser sind insgesamt 88 Tiere aufgelistet, die das europäische Ökosystem bedrohen. Daher gelten für diese auch spezielle Regeln wie Zucht- und Haltungsverbote. Auch das Freilassen der Tiere in der Natur ist streng verboten und wird mit hohen Bußgeldern bestraft. Auf der Liste werden außerdem auch Unterarten der Kettennatter geführt, wie die Wüsten-Kettennatter.

Halter von Kettennattern können aber aufatmen: Die Tiere dürfen bis zu ihrem Tod bei den Besitzern bleiben. Dennoch gelten auch hier strikte Vorgaben. So ist für die Tiere kein Freigang im Garten möglich und auch die Züchtung ist streng untersagt. Gelege mit Eiern müssen von den Haltern zerstört werden. Außerdem muss nachgewiesen werden, dass die Schlange vor August 2022 erworben wurde. Insgesamt bestehe aber kein Grund, die Tiere jetzt panisch loszuwerden, so das Regierungspräsidium. (Jakob von Sass)

Im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis bleibt die Zahl der Fledermäuse erfreulich.