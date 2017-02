Grundlos mehrere hundert Mal die 110 gewählt

Friedberg - Mehrere hundert Mal hat ein Wohnsitzloser den Polizei-Notruf in Hessen ohne Grund angerufen und dabei auch Angriffe vorgetäuscht. "Er wählte die Nummer, um Polizei und Rettungsdienste auf Trab zu halten", teilte die Polizei in Friedberg am Donnerstag mit.

Der 26-Jährige gestand die Anrufe, einen Grund dafür nannte er aber nicht. Die Polizei kam dem Anrufer bei einem Einsatz vor rund zehn Tagen in einem Wohnheim für Wohnsitzlose in Friedberg auf die Spur. Der Mann hatte am Telefon "von einer Bedrohung mit Schusswaffe" gesprochen und behauptet, es sei aus dem Fenster geschossen worden. "In absoluter Alarmbereitschaft" fuhr die Polizei zu dem Wohnheim, fand aber nichts. Der 26-Jährige fiel den Beamten wegen seines Verhaltens auf. Bei der Kontrolle seines Handys fanden sie "unzählige" Anrufe der Notrufnummer 110, mehr als 300 davon allein in den vorangegangenen zehn Tagen. Der 26-Jährige hatte sich immer mit falschem Namen gemeldet und für seine Anrufe die ehemalige SIM-Karte eines Bekannten genutzt, der von dem Missbrauch nichts ahnte. (dpa)

