Nur vier Prozent der Männer in Hessen arbeiten in Teilzeit

Nur vier Prozent der erwerbstätigen Männer in Hessen arbeiten in Teilzeit mit maximal 20 Wochenstunden. Bei Frauen erreicht diese Quote dagegen 21 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Dienstag mit Blick auf den sogenannten Mikrozensus des Jahres 2022 mitteilte.

Wiesbaden - 71 Prozent aller 2,8 Millionen Erwerbstätigen im Alter von 15 bis 64 Jahren in Hessen arbeiten in einem unbefristeten und sozialversicherungspflichtigen Job mit mehr als 20 Wochenstunden und direkt für den Arbeitgeber. Neun Prozent sind selbstständig oder mithelfende Familienangehörige. 20 Prozent haben eine sogenannte atypische Beschäftigung: Dazu zählen neben Teilzeitarbeit auch befristete Jobs, geringfügige Beschäftigung und Jobs bei Zeitarbeitsfirmen. dpa