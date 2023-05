Ob Autobahn, Zug oder Flughafen: Viele Reisende am Pfingstwochenende in Hessen erwartet

Verkehr

Reisende in Hessen sollten sich am Pfingstwochenende aktuelle Informationen beschaffen. Ob auf der Autobahn, im Zug oder am Flughafen Frankfurt - unterwegs wird es voll.

Frankfurt - Sommer, Sonne, Sonnenschein: Wettertechnisch scheint einem gelungenen Pfingstwochenende in Hessen nichts im Wege zu stehen. Zwar klettern die Temperaturen in der Mitte Deutschlands vielerorts nur knapp über die 20-Grad-Marke, der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet aber pünktlich zum verlängerten Wochenende Trockenheit und Sonnenstrahlen. Beste Voraussetzungen also für einen Ausflug oder einen Kurzurlaub. Wer eine Fahrt mit dem Auto plant, sollte sich allerdings mit aktuellen Verkehrsmeldungen auf dem Laufenden halten, denn laut ADAC Hessen-Thüringen herrscht von Freitag (27. Mai) an auf den Straßen in Hessen Staugefahr.

„Im kompletten Rhein-Main-Gebiet wird mehr los sein, bei den Autobahnen sind vor allem die Autobahn 3 Richtung Würzburg und die Sauerlandlinie A45 betroffen“, sagte ein Sprecher des Automobilclubs am Donnerstag. Die größte Staugefahr gebe es nach Angaben des ADAC am Freitag- sowie am Montagnachmittag. Der beste Zeitpunkt zum Start ins lange, sonnige Wochenende sei daher der Samstagmorgen. Und: Spätestens am Montagmorgen sollten sich die Hessen wieder auf den Heimweg machen, um den letzten Tag des verlängerten Wochenendes nicht auf der Autobahn zu verbringen.

Vom Ausweichen auf Landstraßen rät der Automobilclub ab. Dies sei erst bei einer Vollsperrung oder einem Stau ab zehn Kilometern Länge sinnvoll, hieß es vom ADAC. Denn oft seien die Ausweichstrecken schnell verstopft.

Viele Bahnreisende und Flugpassagiere am Pfingstwochenende in Hessen erwartet

Ähnliche Zustände wie auf den hessischen Straßen werden auf den Gleisen erwartet. Auch Bahnreisende müssen sich auf vollere Züge einstellen, die meisten Menschen werden sich wohl am Freitag- und Montagnachmittag in den Abteilen drängen. „Am Freitag kommen zu dem touristischen Verkehr die Berufspendler hinzu“, gab eine Bahnsprecherin zu Bedenken. Die Bahn empfiehlt daher Sitzplatzreservierungen. Auch bei der Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln lohnt es sich, aktuelle Informationen über Abfahrtszeiten einzuholen. Wenn der ICE ausgebucht ist, können laut Bahn auf manchen Strecken Intercity-Verbindungen gute Alternativen sein, da diese laut Bahn in der Regel weniger ausgelastet seien.

Für den Regionalverkehr werden unter anderem in den Zügen von Frankfurt in Richtung Mannheim und von Kassel über Gießen nach Frankfurt überdurchschnittlich viele Fahrgäste erwartet. Zu guter Letzt rechnet auch der Flughafen Frankfurt am Pfingstwochenende mit vielen Passagiere. „Für diesen Freitag planen wir mit über 170 000 Passagieren, das sind etwas mehr als an einem üblichen Freitag“, teilte ein Fraport-Sprecher mit. (nhe/dpa)

Dieses Schicksal möchten sich vermutlich alle Pfingst-Urlauber ersparen: Ein Flug von Eurowings Discover zum Flughafen Frankfurt hatte kürzlich 19 Stunden Verspätung. Die Passagiere harrten fast einen Tag am Flughafen in Mauritius aus.