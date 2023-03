OB-Stichwahl in Kassel: Erster Grüner zieht ins Rathaus ein

Sven Schoeller (Bündnis 90/Die Grünen) kommt nach seiner Wahl zum Kasseler Oberbürgermeister mit seiner Frau zur Wahlparty. © Swen Pförtner/dpa

Kassels neuer Oberbürgermeister heißt Sven Schoeller. Der 50-Jährige trat als einziger Kandidat zur Stichwahl an, nachdem sich Amtsinhaber Christian Geselle zurückgezogen hatte. Am Sonntag wurde Schoeller mit knapper Mehrheit zum ersten grünen OB in Kassel gewählt.

Kassel - Sven Schoeller ist neuer Oberbürgermeister von Kassel. Der 50-Jährige erhielt bei der Stichwahl am Sonntag 51,21 Prozent der Stimmen und erreichte damit knapp die erforderliche absolute Mehrheit. Der promovierte Jurist ist damit der erste grüne Rathauschef der nordhessischen Stadt. „Ich werde der Oberbürgermeister für alle Menschen in der Stadt sein“, kündigte er am Sonntagabend im Kasseler Rathaus an.

Schoeller war als einziger Kandidat zur Stichwahl angetreten. Der amtierende OB Christian Geselle hatte beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen zwar die meisten Stimmen auf sich vereint, sich aber von der Stichwahl zurückgezogen. Die Entscheidung begründete Geselle unter anderem mit dem aus seiner Sicht schwachen Ergebnis und einer Diffamierungskampagne gegen ihn.

Der 47-Jährige, der 2017 als Kandidat der SPD ins Rathaus eingezogen war, war nach parteiinternen Streitigkeiten als unabhängiger Kandidat angetreten. Vor wenigen Tagen hat er seinen Austritt aus der SPD erklärt.

Die Stichwahl mit nur einem Kandidaten sei weder für die Wählerinnen und Wähler noch für ihn eine einfach Situation gewesen, sagte Schoeller. Dass für ihn deutlich mehr Wähler gestimmt hätten als im ersten Wahlgang vor zwei Wochen sei ein Zeichen, dass die Menschen Vertrauen in ihn setzten. „Ich werde alles daran setzen, dieses Vertrauen zu rechtfertigen“, erklärte der Grünen-Politiker.

Wenn die Amtszeit Geselles am 21. Juli endet, wird Kassel damit erstmals von einem grünen OB regiert. Die nordhessische Stadt lag seit Ende des Zweiten Weltkriegs, mit Ausnahme der Jahre 1993 bis 2005 unter CDU-Politiker Georg Lewandowski, fest in der Hand der Sozialdemokraten. Im Rathaus regiert nach dem Scheitern der rot-grünen Koalition seit Dezember 2022 mit Grünen, CDU und FDP erstmals ein Jamaika-Bündnis.

Schoeller ist seit 2010 Mitglied bei den Grünen. Seit 2021 hat der Rechtsanwalt ein Mandat in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung. Seine Schwerpunktthemen dort sind nach eigenen Angaben Mobilität, Verkehr und Radverkehr sowie Recht und Sicherheit.

Wahlberechtigt waren gut 145 000 Menschen. Die Wahlbeteiligung lag bei 33,17 Prozent. dpa