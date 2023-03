OB-Stichwahl in Kassel mit nur einem Bewerber

Blick auf das Rathaus von Kassel. © Uwe Zucchi/dpa/Archivbild

Der Grünen-Politiker Sven Schoeller ist der einzige Bewerber in der Stichwahl um den Oberbürgermeisterposten in Kassel. Der amtierende Rathaus-Chef Christian Geselle hatte bei der Abstimmung zwar die meisten Stimmen bekommen. Direkt nach der Wahl am vergangenen Sonntag erklärte der unabhängige Kandidat jedoch, er wolle nicht zu der Stichwahl antreten.

Kassel - Seinen Verzicht habe Geselle nun auch der Wahlleiterin mitgeteilt, erklärte die Stadt am Mittwoch nach einer Sitzung des Wahlausschusses.

Die Stichwahl in der nordhessischen Stadt ist nötig, weil keiner der Bewerberinnen und Bewerber die erforderliche Stimmenmehrheit bei der Abstimmung am 12. März erhalten hatte. Geselle, der nach parteiinternen Streitigkeiten innerhalb der SPD als unabhängiger Kandidat angetreten war, hatte 31,5 Prozent der Stimmen erhalten. Schoeller war auf 27,8 Prozent Zustimmung gekommen.

Bei der Stichwahl am 26. März haben die Wahlberechtigten in Kassel nun die Möglichkeit, auf dem Stimmzettel mit einem „Ja“ für oder mit einem „Nein“ gegen den Bewerber zu stimmen. Zum Oberbürgermeister von Kassel wäre Schoeller nach Angaben der Stadt gewählt, wenn die Mehrheit der gültigen Stimmen für ihn mit „Ja“ abgegeben wird. dpa